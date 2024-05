Ha ospitato due Olimpiadi

Nome proprio

Curiosità su: Parigi (AFI: /pa'rii/; in francese Paris, pronuncia /pai/; con riferimento alla città antica, Lutezia, in francese Lutèce /lyts/, dal latino Lutetia Parisiorum) è la capitale e la città più popolata della Francia, capoluogo della regione dell'Île-de-France e l'unico comune a essere nello stesso tempo dipartimento, secondo la riforma del 1977 e i dettami della legge PML che espansero i vecchi confini comunali. Con una popolazione di 2 229 095 abitanti è, dopo Berlino, Madrid e Roma, il quarto comune più popoloso dell'Unione europea e, in considerazione della superficie comunale, possiede una delle più alte densità abitative del mondo. Tuttavia, l'estensione urbana della capitale francese è ben più ampia del suo territorio comunale: la sua area metropolitana, detta anche "Grande Parigi" (in francese Grand Paris), conta infatti circa 12 milioni di persone. La città si trova nel nord della Francia, su un'ansa della Senna, posizione molto favorevole poiché fondamentale snodo di trasporti e traffici del continente europeo.

Parigi ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capitale della Francia

Sillabazione

Pa | rì | gi

Pronuncia

IPA: /'parid/

Etimologia / Derivazione

Citazione

Parole derivate

parigino