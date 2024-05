Numerosi e diversi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Vari (in greco ) è un ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica (unità periferica dell'Attica Orientale) con 10.998 abitanti secondo i dati del censimento 2001. È stato soppresso a seguito della riforma amministrativa, detta Programma Callicrate, in vigore dal gennaio 2011 ed è ora compreso nel comune di Vari-Voula-Vouliagmeni.

vari m pl

maschile plurale di vario

Aggettivo, forma flessa

vari m pl

maschile plurale di varo

Sostantivo

vari ( approfondimento) m inv

(zoologia) lemuride tipico del Madagascar, caratterizzato dal mantello pezzato bianco e nero; la sua classificazione scientifica è Lemur variegatus ( tassonomia)

Sostantivo, forma flessa

vari m pl

plurale di varo

Voce verbale

vari

seconda persona singolare dell'indicativo presente di varare prima persona singolare del congiuntivo presente di varare seconda persona singolare del congiuntivo presente di varare terza persona singolare del congiuntivo presente di varare terza persona singolare dell'imperativo presente di varare seconda persona singolare dell'indicativo presente di variare prima persona singolare del congiuntivo presente di variare seconda persona singolare del congiuntivo presente di variare terza persona singolare del congiuntivo presente di variare terza persona singolare dell'imperativo presente di variare





Sillabazione

và | ri

Pronuncia

IPA: /'vari/

Etimologia / Derivazione

(lemuride del Madagascar) adattamento da una voce indigena in malgascio

adattamento da una voce indigena in malgascio (maschile plurale di vario) vedi vario

vedi vario (maschile plurale di varo, plurale di varo) vedi varo

vedi varo (voce verbale di varare) vedi varare

vedi varare (voce verbale di variare) vedi variare

Sinonimi

svariati, diversi, molteplici, differenziati, disuguali, multiformi, differenziati, disuguali, dissimili, dissomiglianti, polimorfi

mutevoli, variati

instabili, incostanti, volubili

alcuni, molti, numerosi, parecchi

Contrari

uguali, uniformi, omogenei

immutabili, invariabili

stabili, costanti, saldi

pochi, rari

Varianti