Avverbio

Preposizione

entro

non oltre un certo momento Voglio quell'articolo entro le sette

Voce verbale

entro

prima persona singolare dell'indicativo presente di entrare ogni mattina entro in classe prima dei miei compagni

Sillabazione

én | tro

Etimologia / Derivazione

dal latino intro

Citazione

Parole derivate