Non attira lo sfaticato

Sostantivo

Curiosit√† su: Il lavoro √® un'attivit√† produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e/o manuali, per produrre e dispensare beni e servizi in cambio di compenso, monetario o meno. La definizione pi√Ļ appropriata del lavoro, anche da un punto di vista sociale, √® quella scritta su molti testi di economia: "Il lavoro √® quell'attivit√† che non √® fine a se stessa, ma che tende al procacciamento di altre utilit√†". Si tratta di un servizio utile che si rende alla societ√†, e prevede la concessione sistematica al pubblico di un bene in cambio di un altro, in forma di compenso non sempre monetario. Nel mondo moderno l'attivit√† lavorativa viene esplicata con l'esercizio di un mestiere o di una professione e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi. Dal punto di vista giuridico si distingue il lavoro subordinato da quello autonomo e parasubordinato con caratteristiche intermedie tra i primi due.

lavoro  ( approfondimento) m sing (pl.: lavori)

qualsiasi attività fisica o intellettuale compiuta per ottenere un bene, un servizio o altro svuotare la cantina sarà un duro lavoro

opportunità di lavoro l'opera ottenuta con lo svolgimento di tale attività ho pulito l'auto, guarda che bel lavoro (sociologia) (politica) (diritto) (economia) attività umana sistematica per produrre e dispensare beni e servizi, esplicata in cambio di compenso e regolata dalla legge se mi dovessero licenziare troverò un nuovo lavoro

non sa dove andare per trovare un lavoro lavoro nero: senza i contributi e/o quindi il pagamento delle tasse fiscali (per estensione) impegno professionale che, spesso ottenuto grazie ad attitudini particolari e/o esperienza, offre l'opportunità di un guadagno e quindi di un compenso in denaro e/o premi deve essere rispettato anche il lavoro altrui, persino con ammirazione (per estensione) luogo dove si lavora pur essendo in ferie sono andato al lavoro a trovare i colleghi (fisica) (meccanica) prodotto scalare tra forza e spostamento l'opera degli agenti atmosferici (per estensione) intento per espletare e realizzare qualcosa con compiutezza impiego e/o compito lavorativi stava quasi per perdere il lavoro (gergale) (spregiativo) indica vandalismo, aver rovinato qualcosa in modo illecito avevi la moto nuova: guarda che lavoro ti hanno fatto (senso figurato) miglioramento interiore e/o spirituale oppure il risultato di uno studio completo e profondo l'obiettivo richiede un lavoro anche da parte nostra

"Bravo, ha fatto un buon lavoro !" (familiare) (medicina) fase verso la guarigione grazie ad una corretta terapia medica ed all'impegno del paziente stiamo facendo un buon lavoro

Voce verbale

lavoro

prima persona singolare dell'indicativo presente di lavorare

Sillabazione

la | vó | ro

Pronuncia

IPA: /la'voro/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

( sostantivo ) dal latino labor

) dal latino (voce verbale) vedi lavorare

Citazione

Sinonimi

attività, compito, impegno, faccenda, operazione, responsabilità, incarico, funzione, mansione, esercizio

occupazione, professione, impiego, mestiere, servizio, prestazione

opera, elaborazione; opera d’arte

prodotto, oggetto, articolo, manufatto, risultato

( familiare ) fatica, sforzo, affaticamento

fatica, sforzo, affaticamento ( familiare ) faccenda, intricata, intrigo, inganno, imbroglio, truffa, raggiro, trama, maneggio

faccenda, intricata, intrigo, inganno, imbroglio, truffa, raggiro, trama, maneggio (di agenti atmosferici, acque) azione, lavorio

(solo singolare) classe lavoratrice, lavoratori

produzione

(senso figurato) missione

Contrari

riposo, pigrizia, inattività, ozio

hobby, passatempo, diletto, divertimento, svago, festa

senzalavoro, disoccupazione, pensione

Parole derivate

capolavoro, dopolavoro, laborismo, laburismo, lavorare, lavoratore, senzalavoro, superlavoro, telelavoro

Termini correlati

sussistenza, sopravvivenza, sostentamento

volontariato

( per estensione ) repubblica, costituzione

repubblica, costituzione ( per estensione ) esperienza, interesse

esperienza, interesse iniziativa

( per estensione ) emergente

emergente ( per estensione ) ispirazione

ispirazione conoscenza, sapienza

( per estensione ) crisi

crisi ( per estensione ) professionalità, serietà

professionalità, serietà guadagno

( per estensione ) investimento

investimento onestà

Alterati

( diminutivo ) lavoretto, lavoruccio

lavoretto, lavoruccio ( accrescitivo ) lavorone

lavorone (peggiorativo) lavoraccio

Proverbi e modi di dire

il lavoro nobilita l'uomo : riferimento alla dignità, nonché alla serietà e/o professionalità delle persone operose

: riferimento alla dignit√†, nonch√© alla seriet√† e/o professionalit√† delle persone operose il frutto del proprio lavoro : fa riferimento alla soddisfazione per aver realizzato pi√Ļ cose proprio in ambito lavorativo

: fa riferimento alla soddisfazione per aver realizzato pi√Ļ cose proprio in ambito lavorativo riprendere i lavori: in un summit ma generalmente riguardo ai compiti politici e/o diplomatici, significa continuare con ancora pi√Ļ convinzione

Da non confondere con