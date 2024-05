Nascoste o misteriose

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Occulto è un termine che deriva dal latino occultus («nascosto») e si riferisce alla conoscenza di ciò che è «nascosto», o anche alla conoscenza del soprannaturale, in antitesi alla «conoscenza del visibile», ovvero alla scienza ufficiale. Il significato moderno del termine è spesso tradotto in modo variegato, intendendo «sapere oscuro», «conoscenza riservata a pochi» o «sapere che deve rimanere nascosto», a volte con accezione negativa, derivante dall'uso che ne veniva fatto durante la caccia alle streghe, che lo legava in qualche modo a pratiche malefiche. Per gli occultisti invece si tratta dello studio di una realtà spirituale più profonda che non può essere compresa usando un approccio superficiale o materialistico. Esso riguarderebbe le leggi segrete della natura, e il modo di utilizzarle. I termini esoterico e arcano possono essere usati per indicare l'occulto, in aggiunta ai loro significati non strettamente collegati al soprannaturale.

occulte f pl

femminile plurale di occulto

Sillabazione

oc | cùl | te

Etimologia / Derivazione

vedi occulto

Sinonimi

nascoste, celate, dissimulate

segrete, ignote, arcane, recondite

misteriose, ignote, invisibili

Contrari

scoperte, visibili, note

conosciute, manifeste, esplicite

Termini correlati