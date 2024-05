Meo tra le maschere

Sostantivo

Curiosità su: Patacca è il termine con il quale venivano indicate diverse monete, in genere grosse, pesanti e di scarso valore. In tali monete, in particolare, la percentuale d'argento della lega che le costituiva era molto bassa, pur in presenza di peso e dimensioni complessive notevoli: in tal modo, la moneta aveva un valore indicato maggiore di quello effettivo, corrispondente al metallo prezioso usato per batterla. Di qui l'uso in italiano del termine "patacca" per indicare qualcosa che vale meno di quello che sembra. Nell'Africa settentrionale e in lingua portoghese era usato per indicare il peso spagnolo. Esistono diverse varianti del termine tra cui pataca, petacchia, petacchina (o patacchina), patacão (pl. patacões), pattacco e così via. Affine ad esso sono altre denominazioni (patard e patagòn, quest'ultima senza alcun rapporto con la Patagonia), in uso in America Latina. Era usato in Fiandra (Patac). Alla fine del XIV secolo sono citati i Patacchi di Avignone.

patacca f sing (pl.: patacche)

moneta d'argento (per estensione) cosa di basso valore

Sillabazione

pa | tac | ca

Pronuncia

IPA: /pa'takka/

Sinonimi

moneta, medaglia, distintivo, decorazione

( per estensione ) cianfrusaglia, falso, paccottiglia imitazione

cianfrusaglia, falso, paccottiglia imitazione ( senso figurato ) ( familiare ) padella, macchia, schizzo, unto, chiazza, frittella

padella, macchia, schizzo, unto, chiazza, frittella (senso figurato) balla, bugia, bufala, imbroglio, inganno, truffa

