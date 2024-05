Maniaci del risparmio

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Gli Àvari, noti anche come Obri nelle cronache della Rus' di Kiev, come Abaroi o Varchonitai (in greco antico: ate, Varchonítes), o pseudo-Avari nelle fonti bizantine, come Apari (in turco antico: ) per i Göktürk, furono un'alleanza di diversi gruppi di nomadi eurasiatici di origini sconosciute vissuti tra la Tarda Antichità e l'Alto Medioevo. Probabilmente conosciuti soprattutto per le loro invasioni e le distruzioni causate nelle guerre con i bizantini, avvenute dal 568 al 626, si suole anche definirli, nella storiografia straniera, come Avari di Pannonia e Dacia. La precisazione, la cui origine si deve alla zona in cui si stabilirono, resta necessaria per distinguerli dalle comunità di Avari del Caucaso, un popolo separato con cui non esistette alcun contatto storico o, quanto meno, se così fu non se ne ha certezza. Per amministrarsi, gli Avari istituirono un khaganato che comprendeva le aree interne del bacino carpatico e porzioni considerevoli dell'Europa centrale e dell'Europa orientale (Ungheria, Austria, Cechia, Slovacchia, Slovenia interna e parti della Polonia, Romania, Moldavia, Croazia interna, Serbia, Bosnia-Erzegovina interna e Bulgaria).

avari m pl

plurale di avaro

Sillabazione

a | và | ri

Etimologia / Derivazione

vedi avaro

Citazione

Sinonimi

tirchi, spilorci, taccagni

( senso figurato ) ( scherzoso ) scozzesi, genovesi

scozzesi, genovesi ( senso figurato ) meschini, egoisti

meschini, egoisti parsimoniosi, improduttivi

( familiare ) tirati

tirati ( senso figurato ) gretti, sordidi

gretti, sordidi ( senso figurato ) (di complimenti) poveri, magri, striminziti

poveri, magri, striminziti (per esagerata avarizia) pitocchi

pitocchi (senso figurato) pidocchi

Contrari