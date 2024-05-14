Mani di film con Celentano del 1979

Home / Soluzioni Cruciverba / Mani di film con Celentano del 1979

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mani di film con Celentano del 1979' è 'Velluto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELLUTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mani di film con Celentano del 1979" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mani di film con Celentano del 1979". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mani di film con Celentano del 1979 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Velluto

La definizione "Mani di film con Celentano del 1979" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mani di film con Celentano del 1979" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Velluto:

V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mani di film con Celentano del 1979" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Era blu in un film di David Lynch del 1986Compone il guanto di chi ha il pugno di ferroTessuto pesante e spesso anche a costeJohnny nel film Edward mani di forbiceIl bisbetico del film con Celentano del 1980Noto film con Adriano CelentanoNei film western ha la stella sul pettoÈ divenuto celebre quello milanese di Mani pulite