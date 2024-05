Un lato del bacino

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: In anatomia umana, l'anca è la regione di unione fra tronco, nello specifico la sua regione pelvica, e arto inferiore. È costituita da una sola unità giunturale, l'articolazione coxofemorale, ovvero l'enartrosi tra il cotile dell'osso iliaco e la testa del femore, e dalle parti molli che la rivestono. L'anca è importantissima nelle attività di carico e nella deambulazione; a differenza della spalla, è un'articolazione molto stabile e pertanto sacrifica un certo arco di movimento.

anca ( approfondimento) f sing (pl.: anche)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte ossea del bacino, dove finisce la coscia

Sillabazione

àn | ca

Pronuncia

IPA: /'anka/

Etimologia / Derivazione

dal germanico hanka ( fonte Treccani); dal francese hanche, a sua volta dalla radice germanica che si ritrova nel tedesco Hanke, ri collegata da alcuni alla radice che in sancrito è ak, ank e in latino e greco si ritrova in ancus e

Sinonimi

fianco

Alterati