La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L indicatore BIL interessa quello interno lordo' è 'Benessere' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENESSERE

Vuoi sapere di più su Benessere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Benessere.

Perché la soluzione è Benessere? Il termine benessere si riferisce a uno stato di salute, soddisfazione e armonia nella vita quotidiana. Non riguarda solo il denaro o l'economia, ma anche il proprio equilibrio fisico, mentale e sociale. In sostanza, rappresenta una condizione complessiva di felicità e qualità della vita, andando oltre le semplici statistiche economiche. Un indicatore che mira a misurare il benessere riflette quindi il vero progresso di una società.

