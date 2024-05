La Soluzione ♚ Grande fiume della Spagna La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DUERO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Grande fiume della Spagna. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Grande fiume della spagna: Il Duero (AFI: /du'ro/; in spagnolo ['dwero]; in portoghese Douro; in latino Durius), con i suoi 897 km, è il terzo fiume più lungo della penisola iberica (dopo il Tago e l'Ebro); 572 km li percorre in Spagna, mentre per ben 112 km segna la linea di confine della medesima con il Portogallo e percorre i rimanenti 213 km in territorio esclusivamente portoghese. La sua valle è una rinomata regione vitivinicola.

Altre Definizioni con duero; grande; fiume; spagna;