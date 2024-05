Glenn compianto attore

Inglese

Sostantivo

ford (pl.: fords)

guado

Verbo

ford ( 3ª persona sing. presente fords, participio presente fording, passato semplice e participio passato forded)

guadare