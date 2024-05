Un frutto come il chinotto

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine agrumi si intendono le piante coltivate appartenenti al genere Citrus della sottofamiglia Aurantioideae (famiglia delle Rutaceae) e i loro frutti. La sottofamiglia comprende specie definite e stabili, ma anche molte varietà e mutazioni naturali, nell'infiorescenza come pure nei frutti, per cui si trovano vari tipi di agrumi in varie parti del mondo. Oltre a ciò, sono stati sviluppati numerosissimi ibridi, alcuni dei quali con caratteristiche non durevoli, per cui si trovano sul mercato solo per tempi relativamente brevi. La genealogia degli agrumi è stata sempre oggetto di studio. Il recente sequenziamento del genoma di alcune specie ha permesso di ricostruire i complessi rapporti di parentela, che hanno dato luogo, tramite ibridazione, a tutte le altre varietà. È emerso che la quasi totalità degli agrumi sono il risultato di incroci di sole tre specie: il cedro, il mandarino e il pomelo.

agrume ( approfondimento) m sing (pl.: agrumi)

(antico) sapore aspro; (senso figurato) sgradevole, che non si sopporta (botanica) nome generico delle piante rutacee i cui frutti possono avere un sapore aspro limoni, arance, pompelmi ed ecc.

Sillabazione

a | grù | me

Pronuncia

IPA: /a'grume/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale acrumenche deriva da acer cioè "agro"; condimento aspro, amalgamato con l'italiano agro

Parole derivate