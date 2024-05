La France fra le compagnie di volo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Francese

Sostantivo

Curiosità su

air m sing (pl.: airs)

aria respirer l' air - respirare l'aria

- respirare l'aria j'ai besoin d'air frais - ho bisogno di aria fresca aria, cielo, atmosfera la pollution de l'air - l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento atmosferico (senso figurato) aria, apparenza, sembianza un air de mystère - un'aria di mistero

- un'aria di mistero un air mélancolique - un'aria malinconica (musica) aria musicale, melodia siffler un air - fischiettare un'aria

Pronuncia

IPA: //

Ascolta la pronuncia ("un air") :

Etimologia / Derivazione

dal latino aer, a sua volta dal greco antico (ar); nel senso di "aria musicale" derivato dall'italiano aria

Proverbi e modi di dire

en plein air - all'aperto

- all'aperto pomper l’ air - infastidire, dare fastidio

- infastidire, dare fastidio libre comme l’ air - libero come l'aria

- libero come l'aria un air de famille - somiglianza

- somiglianza avoir l’air (de) - avere l'aria (di), atteggiarsi (a), comportarsi (come)

Inglese

Sostantivo

air (non numerabile)

(fisica) (chimica) aria cetaceans are mammalian, they have to breath air - i cetacei sono mammiferi, devono respirare l'aria

- i cetacei sono mammiferi, devono respirare l'aria I nedd some fresh air - mi serve un po' d'aria fresca aria, cielo, atmosfera a flock of birds was flying in the air - uno stormo di uccelli volava nell'aria

- uno stormo di uccelli volava nell'aria a change in the air signaled an approaching storm - un cambiamento nell'atmosfera segnalava una tempesta in arrivo

- un cambiamento nell'atmosfera segnalava una tempesta in arrivo there was a sweet smell in the air - c'era un profumo dolce nell'aria (senso figurato) aria, apparenza, sembianza an air of mistery - un'aria di mistero

- un'aria di mistero a misterious air - un'aria misteriosa (musica) aria musicale, melodia he was singing an air - canticchiava una melodia

Verbo

Transitivo

to air (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente airs, participio presente airing, passato semplice e participio passato aired)

aerare, arieggiare, ventilare he opened a window to air the room - aprì una finestra per arieggiare la stanza (telecomunicazioni) trasmettere, mandare in onda (un programma o simili) this TV channel is airing a new show - questo canale televisivo sta trasmettendo un nuovo programma

- questo canale televisivo sta trasmettendo un nuovo programma the last episode has been aired friday - l'ultima puntata è stata mandata in onda venerdì

Pronuncia

(UK) IPA: /()/, /()/

Ascolta la pronuncia (UK) :

(US) IPA: //, //

Ascolta la pronuncia (US) :

Etimologia / Derivazione

dal latino aer, a sua volta dal greco antico (ar); entrato nell'inglese attraverso il francese antico aire, eir. Tale termine, introdotto dai Normanni, ha rimpiazzato la parola di origine anglosassone lyft, che permane come loft o lift in alcuni dialetti (ad es. lo scozzese) o parole composte.

Originariamente utilizzato come sostantivo, nel senso di "aria", "atmosfera"; attestato come verbo a partire dal XVI secolo. L'utilizzo nel senso di "trasmettere", "mandare in onda" è ovviamente recente e risala agli anni '30 del XX secolo (originariamente riferito ai soli programmi radiofonici)

Sinonimi

(sost., atmosfera, cielo) atmosphere, sky

(verbo, arieggiare) to aerate, to ventilate

(verbo, trasmettere) to broadcast

Parole derivate

aircraft, airfield, airline, air mail, airplane, airport, air out, air pump

Proverbi e modi di dire

to build castles in the air - costuire castelli in aria

- costuire castelli in aria to put on airs - darsi le arie