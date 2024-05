La Soluzione ♚ Foto 4 una gita 4807 Pisa | La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIA DELLE MURA .

Foto 4 una gita 4807 pisa: La basilica papale di San Paolo fuori le mura è una delle quattro basiliche papali di Roma, la più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Sorge lungo la via Ostiense, nell'omonimo quartiere, vicino alla riva sinistra del Tevere, a circa 2 km fuori dalle mura aureliane (da cui il suo nome), uscendo dalla Porta San Paolo. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell'apostolo Paolo (a circa 3 km dal luogo, detto "Tre Fontane", in cui subì il martirio e fu decapitato); la tomba del santo si trova sotto l'altare papale. Per questo, nel corso dei secoli, è stata sempre meta di pellegrinaggi; dal 1300, data del primo Anno Santo, fa parte dell'itinerario giubilare per ottenere l'indulgenza e vi si celebra il rito dell'apertura della Porta Santa. Fin dall'VIII secolo la cura della liturgia e della lampada votiva sulla tomba dell'apostolo è stata affidata ai monaci benedettini dell'annessa abbazia di San Paolo fuori le mura. Latino Verbo Transitivo munio (vai alla coniugazione) quarta coniugazione (paradigma: munio, munis, munivi/munii, munitum, munire) fortificare, rinforzare, munire di difese munire urbem, frumentum convehere, tela arma parare - fortificare la città, raccogliere il grano, preparare armi e armature ( Tito Livio, Ab Urbe condita, liber XXIX, IV )

- fortificare la città, raccogliere il grano, preparare armi e armature eum locum vallo fossaque munivit - fortificò quel luogo con un muro e un fossato (Cesare, De bello gallico, liber III, I) (per estensione) , (detto di mura, fortificazioni o edifici di difesa) erigere, costruire loca capere, castra munire (...) instituunt - decidono di prendere possesso dei luoghi, di costruire accampamenti (Cesare, De bello gallico, liber III, XXIII) (per estensione) difendere, proteggere elephantos, India quorum milibus e multis vallo munitur eburno - gli elefanti, da molte migliaia dei quali l'India è difesa [come] da un muro d'avorio ( Lucrezio, De rerum natura, liber II, 537-538 )

- gli elefanti, da molte migliaia dei quali l'India è difesa [come] da un muro d'avorio si fidem deserat quae sola munit imperium - se abbandona la speranza, che da sola protegge l'impero (Quinto Aurelio Simmaco, Libri Decem Epistolarum, liber X, LIV) (detto di strade, percorsi) aprire, rendere percorribile tibi muni viam qua cibatus commeatusque ad te et legiones tuas tuto possit pervenire - apriti una via per la quale il cibo e le vettovaglie possano giungere in sicurezza a te e alle tue legioni ( Plauto, Miles gloriosus, act. II, 223-225 )

- apriti una via per la quale il cibo e le vettovaglie possano giungere in sicurezza a te e alle tue legioni castus Aeneas patriae superstes liberum munivit iter - il casto Enea, superstite della patria, aprì un libero passaggio (Ovidio, Carmen saeculare, 42-43) Sillabazione mu | ni | o Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /'mu.ni.o/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'mu.ni.o/ Etimologia / Derivazione da moenia, "mura, fortificazioni", oppure direttamente dal proto-indoeuropeo *móyni, dalla radice *mey-, "fortificare", dalla quale anche il sostantivo murus Sinonimi (fortificare, munire di difese) firmo, armo, vallo, communio

(costruire, erigere) erigo, aedifico, struo, construo, extruo

(difendere, proteggere) tueor, tutor, defendo, tego, protego, obtego

(rendere percorribile una via) patefacio Parole derivate munimentum, munimen, munitor, munitio

circommunio, communio, emunio, immunio, permunio, praemunio discendenti in altre lingue italiano: munire

francese: munir

inglese: munite

portoghese: munir

spagnolo: munir Termini correlati moenia, murus Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

edizione on line su , Olivetti Media Communication Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, lemma munio (edizione online sul portale del Progetto Perseus)

