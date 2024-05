La Soluzione ♚ Foto 1 una gita 4807 Pisa | La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAN MARTINO .

Tedesco

Sostantivo

Curiosità su: Martino di Tours (in latino Martinus; Sabaria, 316 circa – Candes, 8 novembre 397) è stato un vescovo e militare romano di origine pannona del IV secolo. Originario della Pannonia, nell'odierna Ungheria, esercitò il suo ministero nella Gallia del tardo impero romano. Tra i primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa cattolica, è venerato anche da quella ortodossa e da quella copta. Si celebra l'11 novembre, giorno dei suoi funerali avvenuti nell'odierna Tours. È considerato uno dei grandi santi della Gallia insieme a Dionigi, Liborio, Privato, Saturnino, Marziale, Ferreolo e Giuliano. In Italia vi sono oltre 900 chiese a lui dedicate. È uno dei fondatori del monachesimo in Occidente.

Martinstag m sing

giorno/festa di San Martino

Etimologia / Derivazione

formato da Martin, "Martino", e da Tag, "giorno"

Sinonimi

Martini, Martinsfest

Termini correlati

Martinsfeuer, Martinsgans, Martinshorn, Martinssingen, Martinsegen, Martinsumzug, Pelzmärtel, Martinssommer, Nikolaustag

