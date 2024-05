Farla in barba agli agenti di custodia

Verbo

Curiosità su: Herbert Kappler (Stoccarda, 23 settembre 1907 – Soltau, 9 febbraio 1978) è stato un militare, criminale di guerra e poliziotto tedesco delle SS, comandante dell'SD, della SiPo e della Gestapo a Roma. Condannato nel 1948 in Italia all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per il rastrellamento del ghetto di Roma, il 15 agosto del 1977 riuscì a evadere dall'ospedale militare del Celio e a riparare in Germania, dove morì sei mesi dopo.

evadere (vai alla coniugazione)

fuggire da un luogo nel quale si è rinchiusi Il celebre criminale Slim Manolesta è evaso ieri sera (per estensione) ricorrere a sotterfugi per evitare parzialmente o totalmente il pagamento delle tasse Mi disgusta chi evade le tasse (senso figurato) allontanarsi da posti o condizioni oppressive ì(burocratico) espletare una pratica

Sillabazione

e | và | de | re

Pronuncia

IPA: /e'vadere/

Etimologia / Derivazione

dal latino evadere, composto da ex- cioè "e-" con il significato di "fuori, "esterno"- e da vadere ossia "andare", significa quindi "andare fuori, andare all'esterno"

Sinonimi

(carcere) scappare, fuggire

scappare, fuggire (burocrazia) sbrigare

