Esattamente replicati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esattamente replicati' è 'Clonati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLONATI

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Perché la soluzione è Clonati? I cloni sono organismi o copie di un individuo originale, ottenuti attraverso processi di replicazione genetica. Questa riproduzione fedele permette di ottenere esattamente gli stessi geni e caratteristiche dell'originale, senza differenze. La tecnica di clonazione può essere applicata in ambiti scientifici, medici e agricoli, offrendo possibilità di conservazione di specie o di produzione di organismi identici. La riproduzione esatta degli elementi originali è alla base di questa pratica, che mira a duplicare fedelmente l'entità di partenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esattamente replicati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Esattamente replicati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Clonati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Esattamente replicati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esattamente replicati" conferma che la soluzione 'Clonati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Clonati

C Como L Livorno O Otranto N Napoli A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esattamente replicati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Clonati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Copiati illegalmenteMessa a punto pesata esattamenteEsattamente cosìAgli = esattamente dalla parte oppostaRispondere esattamente al quizTentare di fare esattamente come fanno gli altri