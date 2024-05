Erano presenti sull Olimpo in modo letterario

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Un dio (o divinità) è un essere supremo oggetto di venerazione da parte degli uomini, che credono sia dotato di poteri straordinari; nelle diverse culture religiose viene variamente denominato e significato. Lo studio delle sue differenti rappresentazioni e del loro procedere storico è oggetto della scienza delle religioni e della fenomenologia della religione mentre l'esistenza, la natura e l'esperienza del divino sono oggetto di riflessione delle teologie e di alcuni ambiti filosofici come la metafisica, ma si riscontra anche in altri ambiti culturali, come la letteratura o l'arte, non necessariamente collegati con la pratica religiosa. A seconda del fatto che il credo sia monoteista o politeista il dio oggetto di venerazione può essere uno oppure gli dèi venerati possono essere plurimi.

deity

divinità, deità

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.