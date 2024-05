Le due punte della luna falcata

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte della famiglia degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio conico. Viene anche chiamato corno francese anche se non ne è chiaro il motivo considerando che l'antenato dello strumento moderno, il corno naturale, non ha avuto chiare origini nel paese transalpino, ma ha subito un'evoluzione un po' generalizzata in tutta Europa e veniva utilizzato prima come segnale di richiamo nelle battute di caccia e introdotto poi come strumento stabile nell'orchestra. Per questi motivi, dal 1971, l'International Horn Society ha suggerito il termine corno per antonomasia. Il corno è lo strumento a fiato con la più ampia estensione di registro, sono infatti possibili, potenzialmente, 5 ottave piene. Il corno, nella versione moderna più comune con suono fondamentale Fa1, presenta un canneggio conico (anche se nella parte iniziale è parzialmente cilindrico) lungo 3,894 m, avvolto a spirale e terminante in una campana molto svasata.

corni m pl

plurale di corno

Voce verbale

corni

seconda persona singolare dell'indicativo presente di cornare prima persona singolare del congiuntivo presente di cornare seconda persona singolare del congiuntivo presente di cornare terza persona singolare del congiuntivo presente di cornare terza persona singolare dell'imperativo di cornare

Sillabazione

còr | ni

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi corno

Sinonimi

sporgenze, protuberanze, appendici

cime, punte, estremità

diramazioni

strumenti musicali