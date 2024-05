Coro di latrati

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La Canea (AFI: /ka'na/; in greco a, Chanià, /xa'a/; in turco Hanya) è un comune della Grecia situato nell'isola di Creta (unità periferica della Canea) con 108 642 abitanti secondo i dati del censimento 2011. A seguito della riforma amministrativa detta programma Callicrate in vigore dal gennaio 2011 che ha abolito le prefetture e accorpato numerosi comuni, la superficie del comune è ora di 351 km² e la popolazione è passata da 53 373 a 98 202 abitanti.

canea f sing (pl.: canee)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ca | nè | a

Pronuncia

IPA: /ka'na/

Etimologia / Derivazione

deiva da cane

Sinonimi

cagnara, canizza, canata, canaio, chiasso, confusione, caciara, frastuono, bailamme, baccano, strepito, schiamazzo, gazzarra, urlio , caos

Contrari