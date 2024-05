Concludersi in nulla

Verbo

Transitivo

Curiosità su: L'espressione inglese too big to fail (in acronimo TBTF), in italiano troppo grande per fallire (TGPF), è entrata nell'uso comune e nel linguaggio politico durante la crisi economica globale scoppiata nel 2008 a proposito di Stati, banche, istituti creditizi o aziende considerate troppo grandi all'interno delle rispettive economie perché possano essere privati dell'intervento pubblico in caso di rischio di bancarotta.

fallire (vai alla coniugazione)

non essere in grado di centrare un oggetto fallire il tiro

Intransitivo

fallire (vai alla coniugazione)

non essere in grado di ottenere vantaggi (diritto) (economia) (commercio) (finanza) non essere in grado di estinguere debiti

Sillabazione

fal | lì | re

Pronuncia

IPA: /fal'lire/

Etimologia / Derivazione

dal latino fallere ossia "ingannare"

Sinonimi

fare fiasco, sbagliare, mancare, fare cilecca

Contrari

riuscire, farcela, andare a segno

Parole derivate