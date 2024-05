Un complessino canoro

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: In musica, il termine trio viene usato per indicare: un gruppo formato da tre strumentisti e/o cantanti che si esibiscono assieme e la relativa composizione musicale (detta anche Terzetto); la parte di una canzone in cui cantano tre cantanti; la parte centrale di una composizione ternaria (minuetto). Il trio era originariamente suonato da tre soli esecutori, donde il nome.

trio m sing (pl.: trii)

(musica) gruppo di tre musicisti o cantanti il trio Lescano era famoso negli anni Quaranta

Sillabazione

trì | o

Pronuncia

IPA: /'trio/

Etimologia / Derivazione

da tri-

Sinonimi

(per estensione) terzetto, triade

Termini correlati