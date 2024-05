La città romagnola in cui nacque Marco Pantani

Nome proprio

Curiosità su: Cesena (AFi: /e'zena/, Ciéna in romagnolo) è un comune italiano di 95 660 abitanti, capoluogo della provincia di Forlì-Cesena insieme a Forlì, in Emilia-Romagna. È sede vescovile della diocesi di Cesena-Sarsina. Fondata intorno al V secolo a.C. dagli Umbri, fiorì in epoca romana come centro sulla via Emilia, e di quell'epoca oggi conserva quasi intatta una vasta centuriazione nella pianura circostante. Tra gli altri monumenti, ospita la Biblioteca Malatestiana, risalente al XV secolo, prima biblioteca civica europea e unico esempio di biblioteca monastica umanistica perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria, inserita dall'UNESCO nel registro della Memoria del mondo. Centro di attività agricole, commerciali e industriali prevalentemente nei campi ortofrutticolo, alimentare e meccanico, dal 1989 è sede distaccata dell'Università di Bologna.

Cesena ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Emilia-Romagna in Italia

Sillabazione

Ce | se | na

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal latino caesena

Citazione

