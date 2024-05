Albero da viali e giardini

Sostantivo

Curiosità su: Acer L. è un genere di piante a foglie caduche che appartiene alla famiglia Sapindaceae, comprendente oltre 150 specie diffuse in Europa, Asia e Nord America. Il nome Acer, in latino "appuntito", è stato usato per primo da Joseph Pitton de Tournefort, in riferimento all'estremità appuntita delle foglie.

acero ( approfondimento) m sing (pl.: aceri)

(botanica) genere di piante arboree, tipiche delle regioni dell'emisfero nord, con fusto alto, foglie palmate, fiori verdognoli e frutti alati; il legno è usato in falegnameria e nell'industria della carta (falegnameria) legno dell'acero utilizzato per fabbricare mobili

Sillabazione

à | ce | ro

Pronuncia

IPA: /'atero/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino acerus, variazione di acer