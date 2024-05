Fu abitato dai thai

Nome proprio

Curiosità su: La Thailandia, o Tailandia (AFI: /tai'landja/; in thailandese , Prathet Thai ), ufficialmente Regno di Thailandia (in thailandese , Ratcha Anachak Thai ), è uno Stato del Sud-est asiatico, confinante con il Laos e la Cambogia a est, il golfo di Thailandia e la Malaysia a sud, il mar delle Andamane e la Birmania a ovest e il Laos e la Birmania a nord. Gli abitanti, ad aprile 2021, erano circa 71 milioni. La capitale è Bangkok. È nota anche come Siam (pron. /'siam/; in thailandese ; /sa'ja:m/ ), che fu il nome ufficiale del paese fino al 24 giugno 1939 e dal 1945 fino all'11 maggio 1949, data della definitiva assunzione dell'attuale denominazione. Tra gli anni ottanta e novanta del XX secolo la Thailandia ha dato il via a un significativo processo di industrializzazione che l'ha portata ad essere una delle potenze a medio reddito tra i paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico, diventando uno dei paesi più potenti del Sud-est asiatico; i settori chiave dell'economia thailandese sono quello turistico, il manifatturiero e l'export.

Thailandia ( approfondimento) f sing

(toponimo) (geografia) stato monarchico del sud-est asiatico, confinante ad ovest con la Birmania, a nord con il Laos, ad est con la Cambogia e il Golfo della Thailandia e a sud con l'Oceano Indiano e la Malesia; la sua capitale è Bangkok; precedentemente noto con il nome di Siam la Thailandia ricrea all'Expo il mercato sull'acqua caratteristico di molte sue città

Sillabazione

Thai | lan | dia

Pronuncia

IPA: /Tai 'lan dia/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

