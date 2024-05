Uno studioso della letteratura

Sostantivo

Curiosità su: La filologia (in greco antico: foa, philologhía ("interesse per la parola"), composto da f, phìlos, "amante, amico" e , lògos, "parola, discorso") è un insieme di discipline che studia i testi di varia natura (letterari, storici, politologici, economici, giuridici ecc.), da quelli antichi a quelli contemporanei, per ricostruire la loro forma originaria con l’analisi critica e comparativa delle fonti che li testimoniano e pervenire, con varie metodologie d'indagine, a un’interpretazione che sia la più corretta possibile. Il filologo italiano Alberto Varvaro evidenzia come qualsiasi testo, sia scritto sia orale, inerente a qualsiasi sapere, può e dev'essere trattato coi metodi e gli strumenti della filologia. La filologia dunque non identifica un ambito d'indagine, ma un metodo.

filologo m sing





(professione) (letteratura) (storia) chi studia testi letterari in modo critico e comparativo per fornirne un'interpretazione oggettiva

Sillabazione

fi | lò | lo | go

Pronuncia

IPA: /fi'llogo/

Etimologia / Derivazione

dal latino philologus che deriva dal greco

Sinonimi

glottologo, linguista

