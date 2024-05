Unisce varie stanze

Sostantivo

Curiosità su: Il corridoio è uno spazio architettonico, solitamente stretto ma a volte anche più largo, e comunque sempre molto più lungo che largo, e serve per consentire il passaggio da una parte all'altra ed è presente in molte case, oltre che in altri luoghi. Un corridoio sufficientemente ampio, in un luogo pubblico può essere definito anche "galleria" o "strada coperta". Un corridoio sotterraneo è normalmente chiamato galleria o sottopasso. In una casa il corridoio o il disimpegno divide le aree della zona giorno da quelle della zona notte, a volte parte anche dall'ingresso dell'appartamento.

corridoio ( approfondimento) m sing (pl.: corridoi)

(architettura) luogo di congiunzione della casa tra le diverse camere

Sillabazione

cor | ri | dó | io

Pronuncia

IPA: /korri'dojo/

Etimologia / Derivazione

derivazione di correre significa quindi "luogo dove si corre"

Sinonimi

ingresso, androne, andito

( per estensione ) corsia; passaggio, varco

corsia; passaggio, varco galleria

Parole derivate

corridoio politico corridoio della mobilità

Alterati