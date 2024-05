Unirsi contro il nemico

Verbo

Intransitivo pronominale

Curiosità su: Sofonisba (... – Cirta, 203 a.C.) è stata una nobildonna cartaginese, figlia di Asdrubale Giscone e moglie di Siface, re dei Numidi, che avrebbe spinto ad allearsi con i Cartaginesi contro i Romani. Fece molto per mantenere il marito a fianco della patria cartaginese in difficoltà. Fatta prigioniera insieme a lui da Gaio Lelio dopo la sconfitta nella battaglia dei Campi Magni (203 a.C.), Massinissa se ne innamorò e la sposò dopo la sconfitta di Siface. Scipione voleva farla prigioniera, temendo che potesse sobillare il marito contro Roma, per cui Massinissa inviò a sua moglie una tazza di veleno per evitarle l'umiliazione d'andare in catene a Roma. Sofonisba bevve il tragico dono di nozze, preferendo morire piuttosto che vivere come schiava dei Romani.

allearsi (vai alla coniugazione)

sottoscrivere un patto

Sillabazione

al | le | àr | si

Pronuncia

IPA: /alle'arsi/

Etimologia / Derivazione

deriva da alleare

Sinonimi

unirsi, associarsi, stringere alleanza, firmare un trattato, confederarsi, coalizzarsi

Parole derivate