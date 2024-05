Una è Rudolph

Sostantivo

Curiosità su: La renna (Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)), nota anche come caribù in America del Nord, è un cervide delle regioni artiche e subartiche, con popolazioni sia stanziali sia migratrici; è l'unica specie del genere Rangifer (C.H. Smith, 1827). Sebbene nel complesso sia piuttosto diffusa e numerosa, alcune delle sue sottospecie sono rare e una di esse si è già estinta. Le renne variano considerevolmente per colore e dimensione. I palchi sono presenti in entrambi i sessi, sebbene nei maschi siano generalmente più grandi. Esistono comunque anche delle popolazioni in cui le femmine sono completamente prive di palchi. La caccia alle renne selvatiche e l'allevamento di renne semi-domestiche (per: la carne, il cuoio, i palchi, il latte e i trasporti) costituiscono attività molto importanti per alcune popolazioni artiche e subartiche. Perfino in zone lontane dal suo areale, la renna è ben conosciuta grazie alla tradizione, probabilmente originatasi nell'America degli inizi del XIX secolo, secondo la quale delle renne volanti trainerebbero la slitta di Babbo Natale, ormai divenuta da secoli uno dei tradizionali elementi natalizi.

renna ( approfondimento) f (pl.: renne)

(zoologia) (mammalogia) mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei cervidi, fornito di palchi cornei cedui in entrambi i sessi che vive vicino nelle regioni polari; la sua classificazione scientifica è Rangifer tarandus ( tassonomia)

Sillabazione

rèn | na

Pronuncia

IPA: /'rnna/

Etimologia / Derivazione

dal francese renne che deriva dal norreno hrein che significa "cervo"

Citazione

Termini correlati

cervo, caribù, wapiti, capriolo, daino, alce

Iperonimi