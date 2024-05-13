Una parte di Verbania

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una parte di Verbania' è 'Intra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTRA

Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una zona di Verbania, situata lungo le sue rive. È conosciuta per il suo centro storico affascinante e l’atmosfera tranquilla. Passeggiare tra le vie di INTRA permette di scoprire negozi, ristoranti e panorami sul lago che rendono il luogo speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una parte di Verbania
  • Risposta: INTRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A
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Una parte di Verbania nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Intra

La definizione "Una parte di Verbania" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intra'.

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
T Torino
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Intra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una parte di Verbania". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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