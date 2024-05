Una fulgida stella

Latino

Verbo

Transitivo

timeo (vai alla coniugazione) seconda coniugazione, privo della forma passiva (paradigma: timeo, times, timui, n.e., timere; difettivo, manca del tema del supino)

temere, avere paura di stultum est timere quod vitare non potest - è sciocco temere ciò che non puoi evitare ( Publio Sirio, Sententiae )

- è sciocco temere ciò che non puoi evitare timeo Danaos et dona ferentes - temo i Greci anche quando portano doni ( Virgilio, Eneide, Liber II, 49; approfondimento )

- temo i Greci anche quando portano doni timeo hominem unius libri - temo l'uomo di un solo libro (attribuita a Tommaso d'Aquino; approfondimento)

Sillabazione

ti | me | o

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'ti.me.o/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'ti.me.o/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

secondo Pianigiani discendente dal proto-indoeuropeo *temH-, "oscurità, buio", stessa radice da cui deriva anche il sostantivo tenebrae, "tenebre"; il lituano tamsa, "oscurità"; il sanscrito (támas), "oscurità, buio"

Sinonimi

(temere) terreor, metuo, vereor

Parole derivate

timiditas, timidus, timoratus

discendenti in altre lingue italiano: temere

catalano: témer

portoghese: temer

romeno: teme

spagnolo: temer