Una federazione calcistica - Soluzione Cruciverba: Uefa

UEFA

Lo sapevi che? Federazione calcistica del Brasile: La Confederação Brasileira de Futebol (Confederazione Brasiliana di Calcio, abbreviato in CBF) è la federazione brasiliana di calcio. È nata nel 1979 dalle ceneri della Confederação Brasileira de Desportos (Confederazione Brasiliana degli Sport, CBD) e ha come colori nazionali il verde e l'oro. La CBF è affiliata alla FIFA (inizialmente come CBD) dal 1923 e alla CONMEBOL, confederazione alle cui competizioni partecipano le squadre di club e la nazionale brasiliana, dal 1916.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.