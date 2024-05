A tutt oggi

Curiosità su: Una stella iperveloce (in inglese hypervelocity star, lista di catalogo HVS) è una stella con una velocità orbitale superiore a quella delle stelle fuggitive, superiore persino alla velocità necessaria per sfuggire all'attrazione gravitazionale della galassia; per tale motivo è anche detta stella esule. Le normali stelle della galassia hanno velocità dell'ordine dei 100 km/s, mentre le stelle iperveloci (soprattutto nei pressi centro della Via Lattea, dove la gran parte di esse ha origine), hanno velocità dell'ordine di 1000 km/s o superiori. Le stelle iperveloci furono teorizzate nel 1988 da J. Hills; attualmente ne sono conosciute nove, una delle quali, HE 0437-5439, scoperta da H. Edelmann et al., si è ritenuto fino al 2010 che appartenesse alla Grande Nube di Magellano. La prima stella iperveloce fu scoperta da Warren Brown e dall'équipe dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics nel 2005, che, nel corso del 2006 e del 2007, scoprirono altri esemplari di questa classe di oggetti.

Italiano

Avverbio

finora

fino a questo momento

Sillabazione

fi | nó | ra

Pronuncia

IPA: /fi'nora/

Sinonimi

ancora

fino a ora

sinora

Etimologia / Derivazione

