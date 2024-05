Si tagliano potando

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Rami Said Malek (in arabo egiziano ; Torrance, 12 maggio 1981) è un attore statunitense. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2006 con l'interpretazione del faraone Ahkmenrah nella celebre commedia Una notte al museo al fianco di Ben Stiller, ruolo che ha ripreso nei seguiti Una notte al museo 2 - La fuga (2009) e Notte al museo - Il segreto del faraone (2014). Nel 2015 è diventato noto per la sua interpretazione dell'hacker Elliot Alderson nella pluripremiata serie televisiva Mr. Robot, che gli è valso un Premio Emmy. Nel 2019 ha ricevuto il plauso della critica interpretando Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody per il quale si è aggiudicato un Oscar, un Golden Globe, un Premio BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e un Satellite Award nella sezione miglior attore protagonista. Nello stesso anno la rivista Time inserisce Malek tra le 100 persone più influenti del 2019.

rami

(botanica) plurale di ramo durante i temporali non bisogna posteggiare sotto gli alberi, possono essere sradicati o possono cadere grossi rami

Sillabazione

rà | mi

Etimologia / Derivazione

vedi ramo

