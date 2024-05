Fa tacere le armi

Sostantivo

Curiosità su: La pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. La pace che si instaura tra due nazioni in seguito a una guerra può trarre origine dalla cessazione del conflitto per comune accordo fra le nazioni coinvolte oppure essere imposta quando il suo mantenimento è possibile sotto il rispetto di condizioni dettate dalla nazione che ha vinto il conflitto o quando la superiorità di una delle parti è tale da scongiurare qualsiasi azione di rivolta da parte della nazione in condizione di inferiorità. Il termine deriva dal latino pax (il quale a sua volta si fa derivare dalla radice indoeuropea pak-, pag- fissare, pattuire, legare, unire, saldare; alla quale sono legate anche pagare e pacare) ed è il contrapposto di bellum (guerra) in senso politico e sociologico, ovvero dello stato dei rapporti tra individui o gruppi di individui.

pace ( approfondimento) f sing (pl.: paci)

stato di quiete (militare) (sociologia) (politica) (diritto) assenza di stato di guerra nei rapporti fra stati oppure all'interno di uno stesso stato, assicurata anche dalla mancanza di ogni forma di violenza e garantita dal rispetto dei diritti dei popoli e dei singoli individui così come infranta dinanzi alle ingiustizie, la pace è anche il compiacimento nel rispetto delle leggi corrette condizione individuale e/o collettiva di armonia, benessere il valore morale della pace può essere conseguito con ricerca assennata (per estensione) virtù, opposta alla disputa litigiosa, per esempio nella ricerca della verità e tramite un dialogo leale oltre il tentativo di prevalere sull'altro, quindi in amicizia, nel matrimonio, nella famiglia, in una città, tra nazioni, nel mondo periodi storici di pace permettono grandi cose che, sperate in momenti di difficoltà, agevolano la concordia e la consapevolezza (familiare) andare d'accordo un po' di autoironia favorisce la pace

Sillabazione

pà | ce

Pronuncia

IPA: /'pa.te/

Etimologia / Derivazione

dal latino pax, con la radice pak- presente anche in patto

Citazione

Sinonimi

armistizio, distensione, tregua

(tra persone) accordo, armonia, concordia intesa, pacificazione, rappacificazione, riconciliazione, unione

accordo, armonia, concordia intesa, pacificazione, rappacificazione, riconciliazione, unione calma, quiete, relax, rilassamento, riposo serenità, silenzio, tranquillità

quieto vivere

conciliazione, accomodamento

felicità, beatitudine

(per estensione) (senso figurato) bontà, dolcezza

Contrari

conflitto, guerra

attrito, contrasto, disaccordo, discordia, lite, lotta, tensione

chiasso, confusione, irrequietezza, scompiglio, trambusto, turbamento

ribellione

dissidio

confusione, disordine, baraonda, caos, scompiglio,

infelicità, tribolazione

(per estensione) "paura"

Parole derivate

pacioccone, pacioso, pagare, paga, requiescant in pace, riposino in pace

Termini correlati

( per estensione ) arrabbiarsi, adirarsi

arrabbiarsi, adirarsi ( per estensione ) crudeltà

crudeltà ( per estensione ) dispetto, burla, malizia

dispetto, burla, malizia ( per estensione ) bene

bene ( senso figurato ) pienezza

pienezza (per estensione) lealtà, sincerità, purezza

Proverbi e modi di dire