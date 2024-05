Svelti e sciolti

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Con metodologia agile (o sviluppo agile del software, in inglese agile software development, abbreviato in ASD), nell'ingegneria del software, si indica un insieme di metodi di sviluppo del software emersi a partire dai primi anni 2000 e fondati su un insieme di principi comuni, direttamente o indirettamente derivati dai principi del "Manifesto per lo sviluppo agile del software" (Manifesto for Agile Software Development, impropriamente chiamato anche "Manifesto Agile") pubblicato nel 2001 da Kent Beck, Robert C. Martin, Martin Fowler e altri. L'uso del termine agile per riferirsi a metodi di sviluppo software fu introdotto dal Manifesto Agile pubblicato nel 2001.

agili m e f pl

plurale di agile

Sillabazione

à | gi | li

Etimologia / Derivazione

vedi agile

Sinonimi

veloci, svelti, rapidi, scattanti, spediti, leggeri, lesti, snelli, snodati, sciolti, elastici, flessuosi, felini

( senso figurato ) (di menti, ingegni) vivaci, intelligenti, svegli, pronti, acuti, perspicaci, spigliati, disinvolti

vivaci, intelligenti, svegli, pronti, acuti, perspicaci, spigliati, disinvolti ( senso figurato ) (di oggetto, mobile) essenziali, funzionali

essenziali, funzionali leggieri, destri

( per estensione ) duttili

duttili (senso figurato) (raro) (di cose) maneggevoli, agevoli

Contrari