CASSIA

Curiosità e Significato di Cassia

Perché la soluzione è Cassia? La Strada consolare romana si riferisce alle antiche arterie di comunicazione costruite dai Romani per collegare le province dell'Impero. La Cassia era una di queste importanti vie, che favorivano il commercio e il movimento delle truppe. Oggi, il nome richiama l'ingegnosità e la vastità del sistema stradale romano, simbolo di innovazione e connessione duratura nel tempo.

Come si scrive la soluzione Cassia

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

