Squisito cibo rustico

Curiosità su: La polenta è un antico alimento rustico di origine italiana a base di farina di mais o altri cereali. Pur essendo conosciuto nelle sue diverse varianti, pressoché sull'intero suolo italiano, ha costituito, in passato, l'alimento di base della cucina povera in varie zone settentrionali alpine, prealpine, pianeggianti e appenniniche di Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, regioni nelle quali è piuttosto diffuso. La polenta è tradizionalmente cucinata anche nelle zone di montagna di Umbria e Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Il cereale di base più usato in assoluto è il mais, importato in Europa dalle Americhe nel XVI secolo, che le dà il caratteristico colore giallo, mentre precedentemente era più scura perché la si faceva soprattutto con farro o segale, e più tardivamente anche con il grano saraceno, importato dall'Asia. Pur comparendo un esemplare di mais nell'Erbario di Ulisse Aldrovandi (Bologna, 1551), le prime testimonianze scritte di coltivazioni di mais in Italia fanno riferimento ai territori della Repubblica di Venezia.

polenta ( approfondimento) f sing (pl.: polente)

(gastronomia) densa pietanza preparata con farina di granoturco o castagne bollita in acqua, originaria dell'Italia nordorientale "Chi vuole un po' di polenta fritta con cipolle e gorgonzola"

"Quasi il massimo Polenta cotta ai ferri ed aringhe affumicate e cipolle rosse in agrodolce!" sostanza o brodaglia di tipo denso e colloso (senso figurato) persona lenta, processo o fenomeno lento muoviti, polenta !

che polenta , non finisce più!

Sillabazione

po | lèn | ta

Pronuncia

IPA: /po'lnta/

Etimologia / Derivazione

dal latino polenta cioè "farina d’orzo, polenta"

Sinonimi

(senso figurato) lumaca, lumacone, tartaruga, polentone

Parole derivate

polentaio, polentaro, polentata

Termini correlati

mais

Varianti

( antico ) polenda

polenda (toscano) pulenda

Alterati

(accrescitivo) polentone

