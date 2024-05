Sono divise in pence

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: La sterlina britannica, ufficialmente denominata lira sterlina (in inglese pound sterling), libbra sterlina o anche, per sineddoche, come sterlina inglese, è la valuta utilizzata nel Regno Unito. Il suo codice ISO 4217 è GBP.

sterline ( approfondimento) f pl

plurale di sterlina

Sillabazione

ster | lì | ne

Etimologia / Derivazione

deiva da sterlina