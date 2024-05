Lo sono certi visi colorati dal pallore

Aggettivo

Curiosità su: L'Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. - Link 1833), nota anche come Amanita falloide o Tignosa verdognola, è un fungo basidiomicete della famiglia delle Amanitaceae. È uno sporoforo (fungo) mortale molto diffuso: a causa della sua tossicità estremamente elevata e del suo elevato polimorfismo, che lo rende somigliante a molte altre specie, congeneri e non (da qui i nomi popolari di Angelo della morte e di Ovolo bastardo), lo rende uno dei funghi più pericolosi esistente in natura, il cui avvelenamento non trattato ha quasi sempre esito letale in quanto provoca danni irreversibili al fegato. Nel caso in cui si sopravviva ai suoi effetti, nella migliore delle ipotesi, si è costretti a ricorrere all'emodialisi a vita o al trapianto di fegato. La sua estrema tossicità è dovuta ad una sostanza chiamata “a-amanitina” che impedisce la formazione dell'RNA-messaggero da parte della polimerasi-II in umani e, in concentrazione maggiore, blocca anche la funzione della polimerasi-III.

verdognolo m sing

(colore) di colore verde pallido, smorto; che tende al verde (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ver | dó | gno | lo

Pronuncia

IPA: /ver'doolo/

Etimologia / Derivazione

unione verde e di -ognolo ( suffisso che serve a diminuire il valore del lemma che lo precede)

Sinonimi