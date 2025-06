Si solleva per poco nei cruciverba: la soluzione è Onda

ONDA

Curiosità e Significato di "Onda"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Onda, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Onda? L'espressione si solleva per poco evoca l'immagine di un movimento leggero, come quello di un'onda che si alza e si abbassa delicatamente. Nel linguaggio comune, le onde rappresentano non solo il movimento dell'acqua, ma anche una serie di fenomeni che si propagano, come le onde sonore o quelle elettromagnetiche. Quindi, quando parliamo di onda, ci riferiamo a qualcosa in continuo movimento, capace di influenzare ciò che la circonda in modo fluido e dinamico.

Come si scrive la soluzione Onda

Hai davanti la definizione "Si solleva per poco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

