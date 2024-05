slittare lateralmente

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Verbo

Intransitivo

Curiosità su: The Fast and the Furious: Tokyo Drift è un film del 2006 diretto da Justin Lin. È il terzo capitolo della saga Fast & Furious: sequel e al tempo stesso spin-off. Sebbene sia uscito nel 2006, l'ordine temporale della serie vuole che gli eventi di Tokyo Drift siano accaduti dopo Fast & Furious 6, del 2013.

derapare (vai alla coniugazione)

perdere aderenza col terreno e muoversi lateralmente, nel momento di compiere una curva, verso l'esterno della stessa seguendo la direzione del moto; detto in particolare di veicoli su ruote, ma anche di sciatori l'automobile derapò in curva per un bel tratto, prima di rimettersi in carreggiata

Sillabazione

de | ra | pà | re

Pronuncia

IPA: /dera'pare/

Etimologia / Derivazione

dal francese déraper, a sua volta dall'occitano derapar, derrabar, "sradicare", composto di de- e rapar, "afferrare, rimuovere", a sua volta di discendenza gotica e derivato dalla radice germanica *hrapona, *hrepona, "toccare, portare via" (stessa radice da cui, attraverso il longobardo, deriva il verbo italiano "arraffare"; il tedesco raffen; l'inglese to rape)

Sinonimi

(perdere aderenza e muoversi lateralmente seguendo la direzione del moto) slittare, scivolare, sbandare

Parole derivate