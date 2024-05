Segue spesso vivo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

vegeto m sing

(di vegetale)che è nel fiore dello sviluppo (di persona) che scoppia di salute

Voce verbale

vegeto

prima persona singolare dell'indicativo presente di vegetare

Sillabazione

vè | ge | to

Pronuncia

IPA: /'vdeto/

Etimologia / Derivazione

vedi vegetare

Sinonimi

(di albero) rigoglioso, prospero, fiorente, lussureggiante

rigoglioso, prospero, fiorente, lussureggiante (di individuo) energico, vigoroso, sano, forte, robusto, gagliardo, vispo, vitale, arzillo, vivace

Contrari