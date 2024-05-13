Il secondo è il più breve

SOLUZIONE: MESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il secondo è il più breve" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il secondo è il più breve". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mese? Un mese rappresenta un periodo di tempo che si colloca tra circa ventotto e trentotto giorni, variando a seconda del calendario. Tra i dodici che compongono l'anno, alcuni sono più corti di altri, ma il secondo in ordine di lunghezza è spesso considerato il più breve. Questo intervallo temporale serve a suddividere il ciclo annuale in parti più gestibili per organizzare attività, ricorrenze e stagioni. La sua durata può influenzare molte pianificazioni quotidiane.

Il secondo è il più breve nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mese

Quando la definizione "Il secondo è il più breve" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il secondo è il più breve" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mese:

M Milano E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il secondo è il più breve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

