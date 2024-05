Risuona di coccodè

Sostantivo

Curiosità su: Un pollaio è un recinto o edificio per l'allevamento del pollame che spesso si trova in campagna, ma non è raro che nei piccoli centri urbani qualche famiglia vi allevi polli. Esso può avere svariate forme, dal recinto alla casupola, passando per stabile in legno o in muratura. In media un pollaio ha dalle 10 alle 100 galline (o polli) tenute allo stato semibrado. Tuttavia dall'era della produzione di massa e dell'Industrializzazione, sono sorti enormi stabili a batteria che vanno dalle migliaia alle centimigliaia di capi, per le produzioni di carni e uova. Con l'avanzamento dell'agricoltura biologica, ad ogni modo, si è creata una sorta di pollicoltura di compromesso, dal momento che le persone hanno dimostrato di non disprezzare affatto la carne rustica e le uova di galline cresciute nel rispetto dei criteri di ecosostenibilità. Quando il pollaio si trova inserito nella struttura di una cascina, sovente sotto il portico principale, è chiamato comunemente serraglio.

pollaio ( approfondimento) m sing (pl.: pollai)

(zootecnica) (architettura) ambiente per allevare polli

Sillabazione

pol | là | io

Pronuncia

IPA: /pol'lajo/

Etimologia / Derivazione

deriva da pollo, dal latino pullus cioè "animale giovane"

Sinonimi

gabbia, stia

( senso figurato ) , ( familiare ) baraonda, caos chiasso, confusione, baccano, rumore, macello, bordello

, baraonda, caos chiasso, confusione, baccano, rumore, macello, bordello (popolare) casino

Parole derivate