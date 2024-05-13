Ricoveri sotto la gronda

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ricoveri sotto la gronda' è 'Nidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ricoveri sotto la gronda" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricoveri sotto la gronda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Nidi? I nidi sono strutture costruite da alcuni uccelli per ripararsi dalle intemperie, posizionandosi sotto le gronde o nei punti più protetti degli edifici. Servono come rifugio sicuro per deporre le uova e allevare i pulcini, offrendo protezione da pioggia e vento. Questi ripari naturali rappresentano un importante elemento nel ciclo di vita di molte specie aviari.

Ricoveri sotto la gronda nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nidi

In presenza della definizione "Ricoveri sotto la gronda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricoveri sotto la gronda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nidi:

N Napoli I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricoveri sotto la gronda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

