Ricopre molte strade

Sostantivo

Curiosità su: L'asfalto è una miscela naturale di idrocarburi solidi e semifluidi, per lo più costituiti da bitume; solido e di colore scuro si rinviene come impregnante delle rocce calcaree, l'insieme si chiama "roccia asfaltica"; da esso si estrae il bitume. Ha vari impieghi, quello più comune è la realizzazione degli strati superficiali della pavimentazione stradale, in tal senso viene impropriamente indicato con il termine "asfalto" il conglomerato bituminoso artificiale.

asfalto ( approfondimento) m (pl.: asfalti)

(mineralogia) roccia sedimentaria, spesso calcarea, impregnata di bitume (asfalto naturale) (tecnologia) miscela artificiale di bitume e materiale calcareo macinato (asfalto artificiale), utilizzata per la pavimentazione stradale (estensione) superficie asfaltata della strada

Voce verbale

asfalto

prima persona singolare indicativo presente di asfaltare io asfalto le strade per lavoro

Sillabazione

a | sfàl | to

Pronuncia

IPA: /a'sfalto/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo asphaltus, che deriva dal greco sat, composto di - privativ. e da s ossia "vacillare, cadere"

Sinonimi