Ricopre il cuscino

Sostantivo

Curiosità su: La federa è un sacco di stoffa, spesso coordinato con le lenzuola, che viene usato a foderare i cuscini del letto. Il suo scopo è quello di proteggere il cuscino in esso contenuto e non farlo sporcare con il grasso dei capelli o con il sudore della fronte. È realizzata in tessuto di cotone, di lino o di seta, lo stesso materiale di cui sono costituite le lenzuola. Un tempo erano tassativamente di colore bianco ma ora possono essere variamente colorate spesso per armonizzare con il colore del copriletto o delle pareti della stanza o ancora con i colori dei tendaggi. Devono essere lavate spesso, parimenti alle lenzuola, per evitare che vi si annidino gli acari che creerebbero dei problemi ai soggetti allergici.

federa f sing (pl.: federe)

sacco in tessuto che ha lo scopo di ricoprire un cuscino

Voce verbale

federa

terza persona singolare dell'indicativo presente di federare seconda persona singolare dell'imperativo di federare

Sillabazione

fè | de | ra

Pronuncia

IPA: /'fdera/

Etimologia / Derivazione

vedi federare