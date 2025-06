Ricevuto come ospite nei cruciverba: la soluzione è Accolto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ricevuto come ospite' è 'Accolto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCOLTO

Curiosità e Significato di "Accolto"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Accolto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Accolto? Il termine accolto si riferisce all'atto di ricevere qualcuno con calore e ospitalità, facendolo sentire benvenuto. Può descrivere sia una situazione in cui qualcuno è invitato a entrare in un luogo, sia un atteggiamento positivo e aperto nei confronti di un'altra persona. In sostanza, accogliere significa offrire un ambiente amichevole e disponibile, dove gli ospiti possono sentirsi a loro agio.

Come si scrive la soluzione Accolto

Non riesci a risolvere la definizione "Ricevuto come ospite"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S P E G O I A A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAESAGGIO" PAESAGGIO

